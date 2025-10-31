DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1575 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
Fokus auf Aktienkurs

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Abend fester

31.10.25 20:23 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 86,82 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
73,73 EUR 0,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 86,82 USD zu. Bei 87,04 USD erreichte die Wells Fargo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 85,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.478.310 Wells Fargo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 87,46 USD. Mit einem Zuwachs von 0,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (58,42 USD). Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 48,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 14.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,66 USD gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31,91 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.01.2027 wird Wells Fargo schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,30 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

In eigener Sache

Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen