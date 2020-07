Facebook-Aktie dreht ins Plus: Disney schließt sich Facebook-Boykott an

Nun hat offenbar auch der Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Werbeausgaben auf dem sozialen Netzwerk drastisch gekürzt, wie von informierten Personen zu erfahren ist. Anlass für die Boykott-Welle ist der laxe Umgang von Facebook mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten. Besonders bitter für Facebook: Disney war der wichtigste US-Werbekunde für die ersten sechs Monate des Jahres 2020, wie das Forschungsunternehmen Pathmatics Inc schätzt.

Disney schließt sich damit zahlreichen Unternehmen an, die sich bereits von Facebook abgewandt haben, darunter Unilever, Starbucks, Ford Motor, Verizon Communication und viele kleinere Vermarkter. Bürgerrechtsgruppen, darunter die Anti-Defamation League und die National Association for the Advancement of Colored People, hatten die Werbekunden aufgefordert, ihre Werbeausgaben für Juli einzustellen. Facebook schreite nicht entschieden voran gegen Hassinhalte und Fehlinformationen, so die Kritik.

Zunächst büßte die Facebook-Aktie im NASDAQ-Handel an Wert ein, inzwischen dreht sie jedoch in die Gewinnzone und legt 0,17 Prozent auf 242,53 Dollar zu.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Prykhodov / istockphoto