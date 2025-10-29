DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -0,5%Nas23.958 +0,6%Bitcoin96.117 -0,8%Euro1,1603 -0,4%Öl64,88 +0,7%Gold3.930 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest Airbus-Aktie steigt: Airbus hält nach starken Zahlen an den Jahreszielen fest
Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt Kontron-Aktie springt an: Umsatzprognose leicht gesenkt - Gewinnziel bleibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Wilders: 'Der Wähler hat gesprochen'

29.10.25 22:09 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der Rechtspopulist Geert Wilders hat eingeräumt, dass sein Ergebnis bei der niederländischen Parlamentswahl hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. "Der Wähler hat gesprochen", schrieb er am Abend auf X. "Wir hatten auf ein anderes Ergebnis gehofft." Allerdings sei seine Partei für die Freiheit (PVV) immer noch die zweitstärkste Kraft und könne immer noch größte Partei werden, falls sich das Ergebnis im Laufe des Abends noch verändere.

Wer­bung

Nach den ersten beiden Prognosen des niederländischen Fernsehens hat die Partei von Wilders 25 der insgesamt 150 Sitze im Parlament in Den Haag geholt, zwei weniger als die linksliberalen Demokraten 66, die damit die größte Partei wären. Bei der Parlamentswahl vor zwei Jahren hatte Wilders noch 37 Sitze gewonnen./ab/DP/he