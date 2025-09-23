DAX23.514 -0,5%ESt505.444 -0,3%Top 10 Crypto15,57 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.607 -2,7%Euro1,1783 +0,3%Öl66,13 -0,8%Gold3.715 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche PAG911 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Bitcoin, Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien, Samsung im Fokus
Top News
Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung Porsche-Aktien tiefrot: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im August

22.09.25 14:35 Uhr

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im August aufgehellt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von minus 0,12, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juli wurde der Indexstand auf minus 0,28 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,19 genannt worden war.

Wer­bung

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich und notierte im August bei minus 0,18. Für den Juli wurde ein revidierter Wert von minus 0,20 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,18 gemeldet worden war.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

Wer­bung

September 22, 2025 08:35 ET (12:35 GMT)