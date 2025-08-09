WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von WK Kellogg hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die WK Kellogg-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 23,00 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 23,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die WK Kellogg-Aktie sogar auf 23,00 USD. Im Tief verlor die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,98 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,99 USD. Zuletzt wechselten 52.695 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,46 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 14,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die WK Kellogg-Aktie damit 55,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem WK Kellogg seine Aktionäre 2024 mit 0,640 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,650 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WK Kellogg am 05.08.2025. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als WK Kellogg mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD im Vergleich zu 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je WK Kellogg-Aktie in Höhe von 1,42 USD im Jahr 2025 aus.

