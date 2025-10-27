WOCHENAUSBLICK: Dax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbanken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nahe seines Rekordhochs dürften in der neuen Woche neben der Geopolitik und der Berichtssaison auch Notenbanken die weitere Richtung des DAX bestimmen. Zum Oktober-Ausklang könnten die Weichen für eine mögliche Jahresendrally nochmals neu gestellt werden, wenn am Mittwoch die US-Notenbank Fed den Reigen eröffnet, der am Donnerstag von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan abgerundet wird.

Michael Krautzberger vom Vermögensverwalter Allianz Global Investors erwartet wie andere Experten auch, dass die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Damit bleibe die Notenbank auf ihrem Kurs "vorsichtsbedingter Absicherungs-Zinssenkungen." DWS-Volkswirt Christian Scherrmann sieht die US-Währungshüter dabei "aufgrund des Verwaltungsstillstands quasi im Blindflug", weil viele längst fällige Wirtschaftsdaten noch ausstehen. Er glaubt, dass die Risiken für die Beschäftigung größer bleiben als die Inflationsrisiken. Am Freitag war der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA im September geringer als von Ökonomen gedacht.

Von der EZB wird keine Zinssenkung erwartet. "Eine Adjustierung des geldpolitischen Kurses zur Oktober-Ratssitzung wäre eine faustdicke Überraschung", ist sich DZ-Bank-Experte Christian Reicherter sicher. Am Markt rankten sich die Spekulationen erst um eine mögliche weitere Zinssenkung im neuen Jahr. Bedeutung zukommen dürfte daher den Begleitaussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde . Reicherter erwartet, dass sie das von hoher Unsicherheit geprägte Umfeld hervorheben und einen nicht vorbestimmten Zinspfad betonen wird.

Kritisch im Fokus bleibt in der neuen Woche aber auch die Geopolitik: Während eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg außer Sichtweite bleibt, könnte sich in den kommenden Tagen in puncto Handelsstreit etwas tun. US-Präsident Donald Trump hat zwar im Zusammenhang mit dem Streit um eine angeblich irreführende kanadische Werbekampagne gegen Zölle zusätzliche Tarife gegen Kanada in Höhe von zehn Prozent angekündigt. Mit China gab es im Zoll- und Handelsstreit hingegen eine Annäherung. Am Donnerstag ist ein Treffen zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea geplant. US-Finanzminister Scott Bessent sagte dem Sender CBS News laut Transkript des Interviews: Er wolle den Staatschefs nicht vorgreifen, er gehe aber davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch sei.

Helaba-Expertin Claudia Windt schrieb am Freitag, dass Anleger vor den geopolitischen Hintergründen eigentlich "in einen sicheren Hafen" wechseln müssten. Dass sie zuletzt aber mutig blieben, führt sie teils darauf zurück, dass von der Saison der Unternehmensberichte in den USA manch positive Einflüsse gekommen seien.

Im Wochenverlauf könnte die Berichtssaison der Fed sogar "die Show stehlen könnte", glauben ihre Kollegen von der Landesbank LBBW. Sie verwiesen vor allem auf Mittwoch, wenn mit Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Microsoft nach US-Börsenschluss die Resultate von gleich drei Technologieriesen veröffentlicht werden, gefolgt von Amazon und Apple am Donnerstag. Damit legen aus dem Kreis der wertvollsten US-Konzerne gleich fünf ihre Resultate vor.

Die LBBW-Fachleute vermuten, dass die Ergebnisse maßgeblichen Einfluss auf den restlichen Jahresverlauf haben werden. Hierzulande stehen in den kommenden Tagen außerdem die Quartalskennziffern von adidas, Airbus (Airbus SE), Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), BASF, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und der Deutschen Bank (Deutsche Bank) zur Veröffentlichung an.

Die Experten der LBBW werten es als ermutigend, dass mit dem Oktober eine schwierige Börsenphase zu Ende gehe. Statistisch gesehen sei in den bisherigen zehn Monaten die Grundlage für einen freundlichen Jahresausklang geschaffen worden. "Bei positiver Dax-Performance von Januar bis Oktober folgten in 20 von 24 Fällen weitere Kursgewinne bis zum Jahresende", schrieben sie am Freitag. Selbst wenn der Dax seinen aktuellen Gewinn nur halten würde, wäre dieses Börsenjahr sein bestes seit 2019./tih/edh/he