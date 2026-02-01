WOCHENVORSCHAU/23. Februar bis 1. März (9. KW)
===
M O N T A G, 23. Februar 2026
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 10:00 IT/Enel SpA, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2028
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Februar
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar und Dezember
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Dezember
*** 18:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des
2026 Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award
*** 22:30 US/JP Morgan Chase & Co, Company Update 2026
*** - IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar
- Börsenfeiertag: China, Russland, Japan
D I E N S T A G, 24. Februar 2026
05:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, vorläufiges Jahresergebnis und
Kapitalmarkttag
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und
Update Business Plan
*** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Elringklinger AG, vorläufiges Jahresergebnis (13:00 Earnings-Call)
07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, vorläufiges Jahresergebnis
(09:30 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitende Industrie Februar
09:00 AT/Wienerberger AG, Kapitalmarkttag und ausführliches Jahresergebnis
(09:00 Earnings-Call)
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q
15:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Interview mit Marketplace
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar
*** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q
- US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation
M I T T W O C H, 25. Februar 2026
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis
(10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Earnings-Call)
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht
*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis
08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März
*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Gesamtjahr
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis
10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im
Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender
*** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar
*** 16:30 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit den USA
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA), Vorwoche
*** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis
18:30 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 19:20 US/St.-Louis-fed-Präsident Musalem, Rede bei
Missouri Athletic Club Speaker Series event
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q
*** - ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategieupdate
- CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses
D O N N E R S T A G, 26. Februar 2026
*** 02:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 PK)
07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis
(08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis
*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 10:00 DE/Freenet AG, Conference Call zum vorläufigen Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV
10:00 DE/Douglas AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis
*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Anhörung in Bankenausschuss des Senats
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis
*** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht
*** - NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht
F R E I T A G, 27. Februar 2026
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Earnings-Call)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q und Gesamtjahr
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:00 CH/BIP 4Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar
*** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar
*** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung
*** - DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Geschäftsbericht 4Q
S A M S T A G, 28. Februar 2026
*** 13:00 US/Berkshire Hathaway Inc, Jahresergebnis
S O N N T A G, 1. März 2026
*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Central Banking in an Age of
Geoeconomic Fragmentation and Global Uncertainty"
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 20, 2026 09:14 ET (14:14 GMT)