DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,18 -3,9%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an Trotz Druck von Trump: US-Notenbank Fed tastet Leitzins nicht an
DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Februar 2026

29.01.26 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 11. Februar 2026

^

---------------------------------------------------------------------------------------

Wer­bung

DONNERSTAG, DEN 29. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert)

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q4/25

06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz)

06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen

Wer­bung

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 Analystenkonferenz)

07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz)

Wer­bung

07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen

07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz)

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz

08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen

08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

11:00 DEU: Kion Group, Pre-Close Call Q4/25

12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

13:30 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online)

12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen

12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen

13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen

18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call

22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen

22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25

09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25

11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig)

11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26

14:00 USA: Starbucks, Investor Day

14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 11/25

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M.

09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA

10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel

13:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené

++14.00 Uhr Pk

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel

BEL: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz)

07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen

07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum

11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025

11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen

12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25

07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25

07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26

08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25

09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25

09:00 AUS: BIP Q4/25

09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26

10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung)

10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25

12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25

14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 2. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen

13:00 USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

22:05 USA: Palantir, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Gea Group, Pre-Close Call

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe (1/26) 2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 1/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Eröffnung Niedax Technologie Campus mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Neustadt (Wied)

Die Niedax Group ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller für Kabelverlegesysteme.

+ 14.45 Eröffnungsfeier mit Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Vortrag von Schnieder und Rede Merz

BEL: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Brüssel

18:00 DEU: Jahresempfang Wirtschaft Industrie- und Handelskammer Rheinhessen u.a. mit dem ehemaligen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker als Gast

Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer (SPD), wird erwartet.

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Frankfurt

Als Gastredner wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet.

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 3. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Sartorius, vorläufige Jahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

08:00 FIN: Fortum, Jahreszahlen

08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q4-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

08:30 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

09:00 DEU: KSB, Q4-Umsatz

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:15 USA: PayPal, Q4-Zahlen

22:00 USA: AMD, Q4-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q4-Zahlen

22:15 USA: Prudential Financial, Q4-Zahlen

23:00 USA: Teradyne, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Hauptversammlung

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Eaton, Q4-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 1/26

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 1/26

16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Erste Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie, Hannover

CYP: Informelles Treffen der Wettbewerbsminister der EU-Staaten, Lefkosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 4. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:00 NOR: Equinor, Jahreszahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 GBR: YouGov, Q2-Umsatz

08:00 GBR: GSK, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Dezember 2025 und Gesamtjahr 2025, Frankfurt/M.

10:00 LUX: Stabilus, Hauptversammlung

11:45 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q4-Zahlen

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

13:30 USA: Cummins, Q4-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

22:05 USA: Snap, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q3-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: RatingDog China Dienste 1/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:00 AUS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 1/26

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 1/26

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 1/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 1/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Services Index 1/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Jahres-Medienkonferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Berlin

09:00 DEU: Zweitägiges Gipfeltreffen der «Weltmarktführer» der «Wirtschaftswoche» in Schwäbisch Hall unter dem Motto «Von den Besten lernen», Schwäbisch Hall

10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk KfW-Bankengruppe (hybrid) mit KfW-Vorstandschef Stefan Wintels, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahres-Pk Sparkassenverband Baden-Württemberg, Stuttgart

11:00 DEU: Jahresgespräch der Flensburger Brauerei, Flensburg

13:00 DEU: Pk der Telekom und NVIDIA zur Eröffnung der KI-Fabrik «Industrial AI Cloud», München

U.a. mit Teilnahme von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Telekom CEO Tim Höttges

---------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 5. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung))

07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Jahreszahlen

07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen

07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen

10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz)

12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call)

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

15:00 DEU: Jahres-Pk Hyundai Europe, Frankfurt/M.

17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen

18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz

22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen

22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen

USA: KKR & Co, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Fortinet, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 6. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 1/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

---------------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 9. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Loews, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: BIP Q4/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen

Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 10. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung (11.00 Uhr)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26

09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel «Biofach» unter dem Motto «Growing Tomorrow - Young Voices, Bold Visions», Nürnberg

DEU: E-World - Energy & Water - Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft, Essen

---------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 11. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Jahreszahlen

06:30 CHE: SGS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:00 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 AUT: Bawag Group, Jahreszahlen

07:00 FRA: Rexel, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Douglas, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Totalenergies, Jahreszahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

07:30 NOR: Storebrand, Jahreszahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

07:45 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

13:35 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)

17:45 FRA: Michelin, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

ITA: Banca Generali, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 1/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 1/26

14:30 USA: Realeinkommen 1/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 12/25

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Pk Société Générale: Marktausblick 2026, Frankfurt/M.

BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

---------------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi