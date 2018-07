Zum 13. Mal: Warren Buffett spendet 3,4 Milliarden US-Dollar in Form von Berkshire-Aktien an Stiftungen

Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt findet sich Warren Buffett auf Platz drei wieder. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 84 Milliarden US-Dollar rangiert er somit hinter Jeff Bezos auf Platz eins mit einem Vermögen von etwa 112 Milliarden US-Dollar und Bill Gates auf Platz zwei mit einem Vermögen in Höhe von 90 Milliarden US-Dollar.

Vermögen der Wohltätigkeit gewidmet

Im Jahr 2006 verpflichtete sich der 87-Jährige selbst dazu, einen Großteil seines Vermögens der Philanthropie zu spenden, um so den Kampf gegen Armut, Krankheiten und Bildungsmangel zu unterstützen. "Wenn ich Geld habe, das ich verschenken kann, dann glaube ich daran, es den Menschen zukommen zu lassen, die... energiegeladen sind, hart dafür arbeiten, schlau sind... das mit ihrem eigenen Geld bereits zu machen, die ganze Sache. Und ich werde weiterhin tun, was ich gerne mache. Soweit es mich betrifft, habe ich keinen Cent verschenkt", verkündete Buffett.

Berkshire Hathaway zufolge spendete das "Orakel von Omaha" zu diesem Zweck bereits rund 32 Milliarden US-Dollar seit 2006. Davon gingen etwa 24,5 US-Milliarden Dollar an die Bill & Melinda Gates Foundation. Buffetts größte bisherige Spende betrug 3,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017.

Zum dreizehnten Mal

Am späten Montag kündigte das Unternehmen mit Sitz in Omaha, Nebraska, nun die dreizehnte Spende des Investors an. So wird Warren Buffett in diesem Jahr etwa 3,4 Milliarden US-Dollar in Form von Berkshire-Aktien verschenken. Dazu wandelte er mehr als 11.000 Aktien der Klasse A in rund 17,8 Millionen B-Aktien um, welche am Montag nachbörslich einen Wert von je 192 Dollar hatten.

Diese Spende geht an fünf Wohltätigkeitsorganisationen, darunter zu einem erheblichen Teil an die Stiftung von Bill und Melinda Gates. Den Rest der 3,4 Milliarden US-Dollar spendet der Investor an seine eigene Stiftung, die Susan Thompson Buffett Foundation, benannt nach seiner ersten Frau sowie an die Stiftungen seiner Kinder, die Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation sowie die NoVo Foundation.

Und auch nach all diesen großzügigen Spenden hält Buffett noch immer rund ein Sechstel an Berkshire, trotz dessen, dass er schon rund 43 Prozent seiner Aktien, die er noch im Jahr 2006 besaß, gespendet hat.

