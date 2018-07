Millionen-Wette: Bitcoin soll Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie schlagen

Auf Twitter gab Tom Waterhouse, ein bekannter australischer Buchmacher, die Wette bekannt. 8,5 Millionen australische Dollar, was ungefähr 6,3 Millionen US-Dollar entspricht, möchte der Anonyme darauf wetten, dass bis 2023 der Bitcoin -Preis den Wert einer Berkshire Hathaway -Aktie übersteigen wird.

Hoher Einsatz - hoher Gewinn

Falls er Recht behalten sollte, winkt ihm ein Gewinn von 1,2 Milliarden australischen Dollar, also 890 Millionen US-Dollar. Waterhouse gefällt die Wette offensichtlich, er schließt seinen Tweet mit "hope he can get set" - hoffentlich kann er die Wette ausführen.

Big Bet: Well known Crypto expert has just requested a bet of $8.5m AUD to win $1.2bn that a Bitcoin will exceed the price of a Berkshire Hathaway share (c.$280k) by 2023. Have put him in touch with large syndicate - hope he can get set! pic.twitter.com/C20AHzH2k9 - Tom Waterhouse (@tomwaterhouse) 11. Juli 2018

Volatiler Bitcoin-Kurs erschwert prägnante Vorhersagen

Man muss kein Bitcoin-Gegner sein, um zu erkennen, dass diese Wette hochriskant ist. Der Bitcoin-Preis pendelt aktuell bei ungefähr 6.350 US-Dollar. Ein A-Wertpapier von Berkshire Hathaway wird momentan bei 290.000 US-Dollar gehandelt. Derzeit liegt also eine Lücke von mehr als 283.000 US-Dollar zwischen dem Bitcoin und Buffetts Wertpapier.

Im Hinblick auf die Performance in vergangenen Zeiten dürfte Berkshire Hathway in fünf Jahren nochmals deutlich mehr wert sein. Auf lange Sicht gesehen, legte die Aktie dauerhaft zu, große oder dramatische Preiseinbrüche gab es bis jetzt nicht und sind bei Buffetts Anlagestrategie und seinem glücklichen Händchen auch nicht zu erwarten. Beim Bitcoin hingegen ist es aufgrund der hohen Volatilität enorm schwer, verlässliche Aussagen über eine mögliche Kursentwicklung in Zukunft zu treffen. Nach dem Allzeithoch Ende letzten Jahres bei rund 20.000 US-Dollar musste der digitale Token deutlich einstecken und auch im bisherigen Jahresverlauf geht es mit der Wertentwicklung nach unten.

Inwieweit sich Kryptowährungen in den nächsten Jahren etablieren, ob sie vielleicht sogar ganz verschwinden, oder ob andere Coins wie Ethereum oder Litecoin den Platzhirsch Bitcoin von seinem Platz eins verdrängen werden und dieser dann im Wert sinkt, all das sind ungeklärte Fragen, die die Wette so unsicher machen. Der hohe Gewinn des anonymen Traders, falls er den Sieg erlangen sollte, ist daher aber absolut berechtigt.

Buffett wegen Anti-Krypto-Haltung aufgezogen

Der anonyme Australier ist nicht der einzige, der dem Krypto-Markt mit einer bullishen Sicht gegenübersteht. So sagte Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat Global, dem Bitcoin bis Ende 2022 einen - im Gegensatz zur neuen Wette - mickrigen Wert von 125.000 US-Dollar voraus. Investor Tim Draper lehnte sich mit seiner Prognose etwas weiter aus dem Fenster, er denkt der Bitcoin wird 2022 250.000 US-Dollar wert sein. Und John McAfee verwettete gar seine Männlichkeit darauf, dass der Bitcoin bis 2020 eine Million US-Dollar wert sei.

Die Wette ist außerdem nicht die erste, die im Bereich Bitcoin gegen Warren Buffett platziert wird. Der Chinese Sam Ling, der Indexprodukte auf Digitalwährungen anbietet, ist überzeugt, dass sein Kryptowährungsindex in einem Zehn-Jahres-Zeitraum besser abschneiden wird als Buffetts Portfolio.

Es scheint beinahe eine Art Witz geworden zu sein, Buffett mit seiner Anti-Krypto-Haltung aufzuziehen. Genesis Mining, ein Unternehmen, dass das Schürfen von Kryptowährungen anbietet, hängte Plakate um Buffetts Büro in Omaha herum auf, auf denen stand: "Warren: Du sagtest, du lagst falsch bei Google und Amazon. Vielleicht liegst du auch bei Bitcoin falsch?" Auf solche Reaktionen muss sich Buffett aber auch einstellen, wenn er öffentlich gegen den Bitcoin wettert, und diesen beispielsweise als "Rattengift im Quadrat" bezeichnet.

