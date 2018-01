Tom Lee: Bitcoin wird bis Ende des Jahres auf 25.000 US-Dollar steigen - bis 2022 auf 125.000

Einer der Ersten

Thomas J. Lee war 2014 Mitbegründer von Fundstrat Global und leitet seitdem die Forschungsabteilung des Unternehmens. Von 2007 bis 2014 war er Chief Equity-Stratege von JPMorgan - der Analyst blickt also auf eine langjährige Erfahrung zurück. Lee war einer der ersten Strategen in der Finanzwelt, die fest an den Erfolg von Bitcoin glaubten und trotz aller herrschenden Skepsis noch immer daran festhalten.

Bitcoin-Bulle

Der rasante Absturz vieler Kryptowährungen in den letzten Tagen hat einen Großteil der Anleger viel Geduld und eine Menge Nerven gekostet. Der Bitcoin fiel diese Woche um mehr als 30 Prozent - er landete schließlich kurzfristig unter der 10.000 US-Dollar-Marke. Einer der Gründe für diese Entwicklungen dürften Gerüchte über strengere Vorschriften der Regierungen bezüglich der Kryptowährungen gewesen sein. Am gestrigen Donnerstag stabilisierten sich die Kurse jedoch wieder.

Der Wall Street-Stratege Lee ist wenig beeindruckt von den kürzlichen Vorkommnissen. Er nahm bereits vor vielen Jahren eine bullishe Position ein und hält noch immer an seiner Meinung fest. Tom Lee prognostiziert, dass der Bitcoin in diesem Jahr auf 25.000 US-Dollar steigen wird - das wären vier Jahre früher, als er in einer Prognose im Oktober 2017 vorhersagte.

"Wir denken, dass wir Mitte 2018 einen Bitcoin auf 20.000 US-Dollar schätzen. Wenn der Bitcoin in der ersten Hälfte dieses Jahres tatsächlich nahe an dieses Niveau heranreichen kann, denke ich, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 einen größeren Schritt sehen werden. Also ich denke, der Bitcoin ist immer noch etwas, das man besitzen sollte.", so Lee in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC.

Laut Lees Modell, welches er im November letzten Jahres veröffentlichte, dürfte der Wert des Bitcoin bis zum Jahr 2022 sogar auf 125.000 US-Dollar ansteigen.

Noch mehr Potenzial?

Trotz dass der Bitcoin momentan nur noch etwa die Hälfte des Höchstwertes von Dezember wert ist, zeigt sich Lee optimistisch. Die Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase bezifferte das Hoch letzten Monat auf 19.800 US-Dollar. Der Bitcoin-Bulle bezeichnet die derzeitige Volatilität lediglich als "Preisfindungsprozess".

"Wir erwarten, dass Bitcoins tiefster Kurs bei 9.000 US-Dollar liegt, […]. Wir betrachten diese 9.000 US-Dollar als die größte Kaufgelegenheit im Jahr 2018."

Lee sieht in dem kürzlichen Crash großes Potenzial - er vergleicht die Situation mit der von Amazon in den 90er Jahren. Damals behaupteten viele Menschen, der heutige Handelsriese sei nichts wert, da er kaum Geld verdiene.

"Wir denken immer noch, dass Bitcoin auf lange Sicht am besten als Wertaufbewahrungsmittel betrachtet werden kann. Wenn die Millennials Einkommen generieren, werden sie es als Ersatz für Gold verwenden. Wenn Bitcoin fünf Prozent des Goldmarktes übernimmt, sind das ungefähr 50.000 Dollar (pro Bitcoin)", so der Fundstrat-Stratege in diesem Zusammenhang.

Dem Magazin CCN zufolge übersteigen derzeit die Suchanfragen nach "buy bitcoin" sogar diejenigen nach "buy gold" bei Google.

Unvollständige Bewertungsmethode?

Lees These zufolge gewinne der Bitcoin an Wert, je mehr Menschen sich mit der Kryptowährung befassten. Er berücksichtigt bei seiner Bewertung das Geldmengenwachstum, das Verhältnis von alternativen Währungen wie Gold zu dieser Geldmenge und den Anteil von Bitcoin an diesen Alternativen. Der Analyst erwartet zudem ein zunehmendes Interesse institutioneller Anleger.

Der Credit Suisse-Analyst Damien Boey äußerte kürzlich seine Bedenken bezüglich Lees Modell. Ihm zufolge sei es unvollständig und könne daher keine ganzheitliche Erklärung liefern.

Welcher der vielen Experten, die sich zu der zukünftigen Entwicklung von Bitcoin und Co. äußern, schließlich Recht behalten wird und welche Modelle die genauesten Aussagen treffen können, bleibt abzuwarten.

