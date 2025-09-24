DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,71 ±-0,0%Dow46.469 +0,2%Nas22.725 -0,3%Bitcoin95.792 +0,3%Euro1,1792 -0,1%Öl67,82 +1,9%Gold3.779 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu DAX mit grünen Vorzeichen: Anleger greifen nach der KI-Rally an der Wall Street auch hierzulande zu
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Woidke fordert ein Fünftel des Sondervermögens für Ostländer

23.09.25 16:26 Uhr

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für die ostdeutschen Bundesländer ein Fünftel der Bundesmittel aus dem Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz eingefordert. Die allen Bundesländern zugesicherten 100 Milliarden Euro seien von den Ländern in Absprache mit den Kommunalverbänden bereits verplant. Nun gehe es um die 400 Milliarden Euro, über die Bund selbst entscheide. "Wir wollen keine Sonderbehandlung. Was wir wollen, ist Fairness", sagte Woidke nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung der Regierungen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg.

Wer­bung

Entsprechend dem Bevölkerungsanteil solle Geld aus dem Sondervermögen in den ostdeutschen Ländern eingesetzt werden. "Zirka 20 Prozent dieser Investitionssummen gehören nach Ostdeutschland", sagte Woidke. Das werde er auf der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag in Thüringen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) deutlich machen. Es gelte viele Defizite beim Ausbau der Infrastruktur wettzumachen, unter anderem bei der Bahn.

Woidke kritisierte, dass im aktuellen Verkehrswegeplan und auch bei den jüngst verkündeten Investitionsvorhaben der Deutschen Bahn Ostdeutschland keine faire Beteiligung zuteilgeworden sei, weder finanziell noch bei der Anzahl der Projekte. "Und das muss sich ändern", betonte der SPD-Politiker./fp/DP/stw