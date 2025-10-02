Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed am Donnerstagnachmittag im Sinkflug

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wolfspeed. Die Wolfspeed-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 23,10 USD abwärts.

Die Wolfspeed-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 7,0 Prozent auf 23,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Wolfspeed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,52 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,07 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 149.976 Wolfspeed-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Wolfspeed 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.08.2025 hat Wolfspeed die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -4,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wolfspeed -1,39 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 197,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wolfspeed 200,70 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -2,243 USD je Wolfspeed-Aktie.

