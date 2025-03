'WSJ': Google-Mutter Alphabet schielt erneut auf Sicherheitsfirma Wiz

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutterkonzern Alphabet (Alphabet A (ex Google)) unternimmt einem Pressebericht zufolge einen weiteren Anlauf zur Übernahme der Datensicherheitsfirma Wiz. Nachdem entsprechende Pläne vergangenen Sommer gescheitert seien, führten Alphabet und Wiz nun fortgeschrittene Gespräche, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag nach US-Börsenschluss unter Berufung auf mit der Sache Personen. Dieses Mal stehe eine Summe von rund 30 Milliarden US-Dollar im Raum - nach 23 Milliarden vergangenes Jahr. Damals waren demnach die Gespräche laut "WSJ" wegen Bedenken von Wiz und einiger seiner Investoren über zu hohe regulatorische Hürden gescheitert.

Wiz ist erst 2020 gegründet worden und bietet Cybersecurity-Software für Cloud-Rechenzentren an. Das ist ein wichtiger Bereich bei Google, der jedoch hinter den Angeboten von Amazon Web Services und Microsoft Azure zurückbleibt.

Übernahmen in einer solchen Größenordnung sind für US-Techriesen eher selten, auch weil sie unter verschärfter Beobachtung von den Kartellbehörden stehen./mis