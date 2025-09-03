WW International Aktie News: WW International zieht am Abend an
Die Aktie von WW International zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 33,50 USD.
Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 33,50 USD. Die WW International-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,31 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 40.246 WW International-Aktien.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 13,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
