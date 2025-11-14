WW International Aktie News: WW International am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von WW International zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 27,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von WW International nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:04 Uhr 0,4 Prozent auf 27,81 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 28,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 33.971 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

WW International-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das WW International ein Ergebnis je Aktie von -0,58 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 172,09 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WW International 192,89 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 03.03.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2026 2,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

