WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 27,40 USD.

Um 15:45 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 27,40 USD ab. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 27,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14.322 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben