WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von WW International gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 27,40 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:45 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 27,40 USD ab. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 27,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 28,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14.322 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.
Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte WW International am 30.10.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur WW International-Aktie
WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen
WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz
Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben
Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu WW International Inc Registered shs
Analysen zu WW International Inc Registered shs
Keine Analysen gefunden.