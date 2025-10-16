DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.288 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.507 -0,7%Bitcoin92.713 -2,5%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
So bewegt sich WW International

WW International Aktie News: WW International gewinnt am Donnerstagabend

16.10.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International gewinnt am Donnerstagabend

Die Aktie von WW International gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 29,52 USD zu.

Die Aktie legte um 20:03 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 29,52 USD zu. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 31,00 USD zu. Mit einem Wert von 29,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 53.055 WW International-Aktien.

Im Jahr 2024 erhielten WW International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 119,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 202,07 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

