WW International Aktie News: WW International am Nachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von WW International. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 29,65 USD zu.

Um 15:38 Uhr ging es für das WW International-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 29,65 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WW International-Aktie bisher bei 29,65 USD. Mit einem Wert von 29,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der WW International-Aktie belief sich zuletzt auf 3.664 Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte WW International 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte WW International am 11.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,07 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.

