WW International Aktie News: WW International tendiert am Freitagnachmittag südwärts

WW International im Blick

Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die WW International-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 29,18 USD.

Die WW International-Aktie musste um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 29,18 USD. Die Abwärtsbewegung der WW International-Aktie ging bis auf 28,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,66 USD. Bisher wurden heute 3.901 WW International-Aktien gehandelt.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WW International am 11.08.2025. Das EPS wurde auf 119,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 189,16 Mio. USD – eine Minderung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 202,07 Mio. USD eingefahren.

WW International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,23 USD je WW International-Aktie.

