So bewegt sich WW International

WW International Aktie News: WW International am Abend mit negativen Vorzeichen

18.09.25 20:25 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Zuletzt fiel die WW International-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 29,55 USD ab.

WW International Inc Registered shs
26,60 EUR 2,00 EUR 8,13%
Um 20:02 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 29,55 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WW International-Aktie bis auf 29,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,20 USD. Zuletzt wechselten 31.165 WW International-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an WW International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte WW International am 11.08.2025. Es stand ein EPS von 119,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 202,07 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

