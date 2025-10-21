WW International Aktie News: WW International schiebt sich am Dienstagabend vor

WW International im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 30,24 USD.

Die WW International-Aktie konnte um 20:04 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 30,24 USD. In der Spitze legte die WW International-Aktie bis auf 31,41 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 30,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.280 WW International-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 189,16 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,39 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den WW International-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben