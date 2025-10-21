DAX24.359 +0,4%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.950 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,96 ±0,0%Gold4.136 -5,1%
Kursverlauf

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag ohne große Veränderung

21.10.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von WW International hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 29,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 29,40 USD bewegte sich die WW International-Aktie um 15:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die WW International-Aktie bis auf 30,43 USD. Die WW International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,40 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,08 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 13.793 WW International-Aktien umgesetzt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

WW International ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 119,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 202,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WW International wird am 30.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

