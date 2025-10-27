WW International Aktie News: WW International stabilisiert sich am Montagnachmittag

So bewegt sich WW International

Die Aktie von WW International zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 32,70 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die WW International-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 32,70 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 35,01 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 32,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,77 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.289 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 119,19 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,07 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben