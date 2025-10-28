WW International Aktie News: WW International am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von WW International. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,16 USD nach oben.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von WW International zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,16 USD. Bei 33,29 USD markierte die WW International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.209 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 119,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,39 Prozent zurück. Hier wurden 189,16 Mio. USD gegenüber 202,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte WW International Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,23 USD je WW International-Aktie.

