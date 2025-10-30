WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,72 USD abwärts.

Die WW International-Aktie musste um 20:00 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,72 USD. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 34,00 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.875 WW International-Aktien umgesetzt.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

WW International veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,07 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

