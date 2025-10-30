DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf rotem Terrain

30.10.25 20:23 Uhr
WW International Aktie News: WW International am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 34,72 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
29,80 EUR -0,40 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die WW International-Aktie musste um 20:00 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 34,72 USD. In der Spitze büßte die WW International-Aktie bis auf 34,00 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 44.875 WW International-Aktien umgesetzt.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

WW International veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 119,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,39 Prozent auf 189,16 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 202,07 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Gewinn von 10,23 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung