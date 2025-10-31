WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag fester

WW International im Fokus

Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,98 USD.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,98 USD zu. Bei 34,05 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 33,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 22.796 WW International-Aktien gehandelt.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben