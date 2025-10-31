DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
WW International im Fokus

WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag fester

31.10.25 16:08 Uhr
WW International Aktie News: WW International zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von WW International gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die WW International-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 33,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WW International Inc Registered shs
29,20 EUR -0,60 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 33,98 USD zu. Bei 34,05 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 33,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 22.796 WW International-Aktien gehandelt.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 11.08.2025 äußerte sich WW International zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 119,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 189,16 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass WW International im Jahr 2025 10,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

WW-Aktie fällt ins Bodenlose: Weight Watchers beantragt Insolvenz

Diesen Einfluss dürften Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly auf die US-Wirtschaft haben

In eigener Sache

Übrigens: WW International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WW International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WW International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung