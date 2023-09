XETRA-Handel Das macht der SDAX aktuell

SDAX im Blick

Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche im Plus.

Um 12:09 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 13.038,81 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 107,598 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,287 Prozent schwächer bei 12.931,13 Punkten, nach 12.968,34 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12.916,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 13.038,81 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12.975,54 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.06.2023, den Stand von 13.582,78 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.09.2022, bei 11.375,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 7,90 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13.880,68 Punkten. Bei 11.980,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 6,91 Prozent auf 1,83 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 5,52 Prozent auf 22,94 EUR), Grand City Properties (+ 2,57) Prozent auf 8,40 EUR), DEUTZ (+ 2,35 Prozent auf 4,26 EUR) und ATOSS Software (+ 2,15 Prozent auf 213,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen HORNBACH (-1,82 Prozent auf 61,90 EUR), Ceconomy St (-1,76 Prozent auf 2,01 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 40,80 EUR), JOST Werke (-1,35 Prozent auf 47,35 EUR) und Südzucker (-1,21 Prozent auf 13,87 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4.047.170 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,400 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net