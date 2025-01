XETRA-SCHLUSS/DAX schließt nach erneutem Rekordhoch knapp im Minus

DOW JONES--Vor dem Wochenende wurden die Anleger ein wenig vorsichtiger und nahmen nach dem guten Lauf der letzten Tage Gewinne mit. Nachdem der DAX am Vormittag bei 20.521 Punkte noch einen Rekordstand markierte, ging er 0,1 Prozent tiefer bei 21.395 Zählern aus dem Handel. Die Anleihen tendierten etwas leichter, im Gegenzug steigende Zinsen belasten die Stimmung für Aktien. Gegenwind kam zudem von der Währungsseite, nachdem der Euro gegenüber dem Dollar diese Woche um gut zwei Prozent auf über 1,05 zulegte. Auch wenn die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 überzeugen sollte, sind die Aktienmärkte den Fundamentaldaten momentan ein wenig davongeeilt.

DZ Bank warnt vor zu viel Euphorie an den Börsen

Der deutsche Aktienmarkt startete fulminant ins neue Jahr, für den DAX war es mit über 7 Prozent der viertbeste Jahresstart der vergangenen 25 Jahre. "So erfreulich der erste Blick auf die vergangenen Wochen sein mag, gänzlich ungetrübt ist er nicht", warnt die DZ Bank. So sei der Kursanstieg ausschließlich durch eine Stimmungsaufhellung und keineswegs durch höhere Gewinnschätzungen getragen worden. "Mittelfristig muss sich 'nicht so schlimm wie befürchtet' in 'besser als erwartet' wandeln, denn ohne einen deutlichen Anstieg der Gewinnerwartungen bei den im Index vertretenen Unternehmen kann die Stimmung an den Aktienmärkten rasch in Verunsicherung kippen, gerade vor dem Hintergrund einer unberechenbarer werdenden geopolitischen Gemengelage", warnten die Strategen der DZ Bank.

Für den globalen Handel ist US-Präsident Donald Trump momentan die Schlüsselfigur. Aktuell äußerte er sich etwas konzilianter, was die Einfuhrzölle betrifft. Den Funken Hoffnung auf einen weiterhin freien globalen Handel konnte man an den Kursen der Automobilhersteller ablesen, Porsche stiegen um 2,7 Prozent und BMW um 1,9 Prozent.

Schlusslicht war die Aktie von MTU mit einem Minus von 6,5 Prozent. Hier verstimmte mit der Neubesetzung des Finanzvorstandes eine Personalie, wie häufiger an der Börse zu beobachten ist. Auch Umstufungen sorgten für Bewegung. So sprangen Carl Zeiss Meditec um 6 Prozent nach oben, nachdem sie von HSBC auf "Kaufen" mit Kursziel 54 Euro erhöht wurden.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 21.394,93 -0,1% +7,42%

DAX-Future 21.523,00 -0,1% +7,73%

XDAX 21.409,32 -0,4% +7,96%

MDAX 26.108,46 +0,6% +2,01%

TecDAX 3.648,19 -0,2% +6,77%

SDAX 14.333,04 +0,9% +4,52%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,23 -33

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 18 3 3.877,7 67,4 56,4

MDAX 35 14 1 550,7 31,4 33,1

TecDAX 22 7 1 941,2 19,8 17,0

SDAX 42 24 4 104,2 8,1 10,4

