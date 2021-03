Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi höher

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,68 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 2,66 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 2,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,67 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 91.210 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,85 EUR an. Am 16.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 1,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,849 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

