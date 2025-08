Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 5,99 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 5,99 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 5,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,00 EUR. Zuletzt wechselten 36.743 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,49 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 71,78 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 HKD, nach 0,18 HKD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 82,15 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 26.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,58 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

