DAX24.177 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursabschlägen

08.08.25 12:05 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,54 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,54 EUR -0,10 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 5,54 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,63 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 58.431 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,59 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung