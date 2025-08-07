Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 5,54 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 11:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 5,54 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,63 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 58.431 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 33,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,47 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,59 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

