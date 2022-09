Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,35 EUR

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 1,34 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,33 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,35 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 77.749 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 2,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 49,98 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 7,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 19.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70.170,88 CNY – eine Minderung von 20,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 87.788,96 CNY eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 22.11.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,373 CNY je Aktie aus.

