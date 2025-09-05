Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich Xiaomi

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 5,91 EUR.

Das Papier von Xiaomi konnte um 08:52 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 5,91 EUR. Bei 5,98 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,92 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.166 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,08 EUR am 07.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,88 Prozent.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

