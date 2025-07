Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag leichter

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 6,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Xiaomi-Aktie wies um 11:39 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 6,22 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,18 EUR. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.019 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Abschläge von 72,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 27.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 82,15 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,99 Mrd. HKD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 27.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,58 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert