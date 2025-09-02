Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Nachmittag

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 5,99 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:02 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 5,99 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,08 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 34.760 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,14 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 64,19 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

