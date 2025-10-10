DAX24.623 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

10.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,76 EUR.

Xiaomi
5,79 EUR -0,07 EUR -1,19%
Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 1,6 Prozent auf 5,76 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,77 EUR. Zuletzt wechselten 17.630 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 28,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,63 EUR fiel das Papier am 16.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 119,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

