Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Montagvormittag tiefer

10.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,69 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 4,69 EUR abwärts. Bei 4,63 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,63 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 19.766 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 36,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 3,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 24.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,61 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

