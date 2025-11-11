DAX23.984 +0,1%Est505.695 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.141 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagmittag fester

11.11.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,5 Prozent auf 4,83 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,5 Prozent auf 4,83 EUR. Bei 4,87 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,87 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 55.570 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,29 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,27 EUR am 26.11.2024. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 47,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Xiaomi.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,62 CNY im Jahr 2025 aus.

