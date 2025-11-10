Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 4,77 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,63 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.159 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,75 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum