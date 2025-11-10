DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.381 +1,6%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1545 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.096 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher Siemens Energy-Aktie von Jefferies hochgestuft - Kursziel massiv angehoben - Titel deutlich höher
NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte NEL-Aktie zieht kräftig an: Neue Kooperation mit GreenH für Wasserstoffprojekte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Notierung im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag gefragt

10.11.25 16:08 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,69 EUR -0,01 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,72 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 4,77 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,63 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.159 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,75 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 3,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung