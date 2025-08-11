DAX24.066 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.356 +0,3%
Blick auf Xiaomi-Kurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagvormittag fester

12.08.25 09:23 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 5,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,73 EUR 0,14 EUR 2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:17 Uhr 2,1 Prozent auf 5,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,70 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,62 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.818 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,92 EUR. Dieser Wert wurde am 13.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 66,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,47 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.08.2025 erfolgen. Am 26.08.2026 wird Xiaomi schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,59 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

