Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Mittag an
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 6,08 EUR.
Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 6,08 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,09 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,07 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 47.577 Stück.
Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,72 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 178,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.
Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.
