Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,0 Prozent auf 4,90 EUR.

Um 09:17 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,90 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Xiaomi-Aktie sogar auf 4,90 EUR. Bei 4,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 4.654 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 50,99 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 3,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 24.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Xiaomi.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

