Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,79 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 15:56 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 5,79 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,78 EUR nach. Bei 5,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 38.529 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 1,95 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 196,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,99 Mrd. HKD – ein Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 19.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,58 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

