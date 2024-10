Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Xiaomi

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 2,76 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,9 Prozent auf 2,76 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 2,75 EUR. Mit einem Wert von 2,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 44.485 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,06 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 10,87 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,43 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 48,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 21.08.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 95,95 Mrd. HKD im Vergleich zu 75,21 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,771 CNY fest.

