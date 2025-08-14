Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Freitagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 5,83 EUR.

Um 11:59 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,83 EUR. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 5,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,72 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.590 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 21,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,99 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 192,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,18 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Xiaomi rechnen Experten am 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

