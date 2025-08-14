DAX24.460 +0,3%ESt505.456 +0,4%Top 10 Crypto16,63 -1,0%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TUI TUAG50 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- Buffett Depot, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch Vor Treffen zwischen Trump und Putin zum Ukraine-Krieg: DAX-Anleger vorsichtig optimistisch
Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen Lindt & Sprüngli-Aktie unbeeindruckt: Osterhasen könnten bald in den USA entstehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Vormittag

15.08.25 09:27 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 5,79 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,80 EUR 0,00 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,79 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,71 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 3.530 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,79 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 1,99 EUR. Abschläge von 65,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Günstiger Ableger von Teslas Model Y bereits getarnt unterwegs?

Erste Schätzungen: Xiaomi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung