Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 5,79 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 5,79 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,71 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 3.530 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,79 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.08.2024 bei 1,99 EUR. Abschläge von 65,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 27.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,18 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,58 CNY je Xiaomi-Aktie.

