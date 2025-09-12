Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 1,8 Prozent auf 6,13 EUR zu.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,8 Prozent auf 6,13 EUR. Bei 6,13 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,13 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 12.600 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 17,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2024 (2,19 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 64,29 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

