Xiaomi im Fokus

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagmittag mit KursVerlusten

16.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 6,13 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:01 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 6,13 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 6,12 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,16 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 21.844 Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,76 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 64,27 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 95,95 Mrd. HKD umsetzen können.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

