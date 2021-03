Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi gewinnt an Boden

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,84 EUR

Die Xiaomi-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 2,84 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 2,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.466 Xiaomi-Aktien.

Am 04.01.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 EUR. Dieser Wert wurde am 18.03.2020 erreicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,833 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Xiaomi-Aktie legt zu: Gericht setzt Maßnahmen der US-Regierung gegen Xiaomi aus

Warum Warren Buffett mit der BYD-Aktie alles richtig gemacht hat

Konkurrenz für Tesla: Steigt jetzt auch Xiaomi in die E-Auto-Produktion ein?

